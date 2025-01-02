Кардиолог Кондрахин назвал лучшие способы опохмелиться после новогодних застолий

У многих людей нередко после хороших посиделок наутро возникала мысль — а не похмелиться бы? По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, ряд способов действительно может помочь немного улучшить состояние, тем не менее иные грозят неприятными и даже весьма серьезными последствиями. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что пиво и прочие легкие алкогольные напитки не помогут, а всего лишь могут улучшить состояние мозга, однако вовсе не общее состояние. Сомнительные лекарственные препараты также принимать не следует.

По мнению медика, при этом однократный или двукратный прием лекарств не так страшен, как прием парацетамола с алкоголем.

Ранее биолог Лялина перечислила вызывающие тяжелый похмельный синдром алкогольные напитки.