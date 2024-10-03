Биолог Лялина перечислила вызывающие тяжелый похмельный синдром алкогольные напитки

По словам биолога Ирины Лялиной, наиболее тяжелое похмелье обычно вызывают напитки с высоким содержанием сивушных масел и прочих дополнительных компонентов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что к подобным напиткам относятся темные спиртные напитки, вроде бурбона, виски, рома, коньяка. Помимо этого, в указанный список попадает и красное вино за счет содержания танинов и сульфитов.

По мнению исследователя, прозрачные напитки вроде водки или белого рома, вызывают менее тяжелое похмелье, поскольку содержат меньше дополнительных веществ.

Она подчеркнула, что при этом у мужчин и у людей с избыточным весом алкоголь выводится из организма быстрее, чем у других, также молодой организм быстрее расщепляет этанол, чем пожилой. Однако у людей, страдающих хроническими заболеваниями, алкоголь может задерживаться в организме на долгое время.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила худшие способы борьбы с похмельем.