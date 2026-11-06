Звезда «Комбинации» Уколова показала откровенный снимок из бани
Super: 32-летняя Анастасия Уколова поделилась снимком в купальнике из бани
Фото: [соцсети]
32-летняя звезда сериалов «Комбинация» и «СашаТаня» Анастасия Уколова опубликовала снимок в купальнике, сделанный в банной парной, пишет Super.
Артистка объяснила, что фотография была сделана во время съемок многосерийного фильма «Понаехавшие», где Уколова исполнила главную роль.
Фото: [соцсети]
«Так выглядела последняя сцена и мой последний повтор», — написала она.
Напомним, у Анастасии есть четырехлетний сын. После родов ее вес снизился до 49 кг. Уколова отметила, что радовалась возвращения тела в форму, но при этом актриса тревожилась из-за слишком быстрой потери веса. Сейчас Анастасия довольна своей фигурой и не скрывает этого.
Уколова была замужем дважды. Первым мужем актрисы был кинооператор Антон Зенкович — с ним она пробыла в браке с 2017 по 2019 годы. Второй муж артистки — Юрий Горовой, с которым она знакома еще со школы. В 2022-м году у пары родился ребенок, но через три года супруги развелись.
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