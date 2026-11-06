Квартира с ремонтом или бетонные стены: что выгоднее покупать в 2026 году

Покупка квартиры без отделки обычно кажется способом сэкономить — жилье стоит дешевле, а ремонт можно сделать под себя. Но в нынешних условиях такая выгода не всегда очевидна. К стоимости недвижимости придется прибавить материалы, работу специалистов, сантехнику, мебель и технику. А если квартира приобретается в ипотеку, на время ремонта покупатель продолжает ежемесячно вносить платежи по кредиту. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Почему готовая отделка выгоднее

Эксперт рассказал, что сейчас разумнее выбирать квартиру с готовой отделкой. По его словам, услуги ремонтных бригад, строительные материалы, техника и мебель подорожали. Кроме того, найти квалифицированных мастеров бывает непросто, а ошибки подрядчиков могут привести к дополнительным расходам.

«Самое главное — это коммуникации, стены. Косметический ремонт всегда можно переделать под себя, но это не такие глобальные вложения, как ремонт квартиры в бетоне. Сейчас услуги на ремонтные работы подорожали сильно. Это первый фактор. Второй момент — временной фактор. Плюс ко всему очень сложно найти хороших специалистов по ремонту и можно нарваться на некомпетентную бригаду. Что-то переделывать — это постоянные финансовые вложения, и иногда они сильно выходят за рамки бюджета, который человек себе наметил», — отметил эксперт.

Почему ипотека меняет расчет

Ракута объяснил, что при покупке квартиры в ипотеку ремонт становится дополнительной финансовой нагрузкой. Пока в помещении идут работы, собственник уже платит ипотеку, но может быть вынужден снимать другое жилье или продолжать жить у родственников. Если ремонт затянется, расходы на этот период тоже увеличатся.

«С учетом подорожания техники, мебели, стройматериалов и всего остального выгоднее покупать готовую квартиру. Самое важное — базовые коммуникации: хорошая проводка, электричество. А уже цвет стен, обоев — все это решается косметическим ремонтом и не такими большими финансовыми и временными усилиями. Ремонт может затянуться на год, а то иногда бывает и больше. Есть определенные риски — временные, ну и финансовые в том числе», — пояснил специалист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Когда квартира без ремонта все-таки выгодна

Покупка жилья без отделки может оказаться удачным решением, если разница в цене действительно покрывает будущие расходы, у покупателя есть накопления на ремонт и время, чтобы заниматься им. Еще один аргумент — возможность самостоятельно выбрать планировку, материалы и оборудование, не переплачивая за отделку, которая все равно не нравится.

Но перед сделкой важно проверить качество вводных коммуникаций, состояние электрики, труб, вентиляции, окон и стяжки, если она есть. Желательно осмотреть квартиру со специалистом и получить предварительный расчет работ до покупки.

«Поэтому в совокупности факторов я за то, чтобы рассматривать квартиру с текущим ремонтом. Как ни странно, иногда можно найти вариант с готовым ремонтом по цене квартиры, которая в бетоне. Но, если есть финансы, время и возможности, то ремонт под себя — это самая лучшая история. Но к этому должны быть готовы и финансовые, и временные ресурсы», — заключил эксперт.

Таким образом, квартира без отделки не обязательно позволяет сэкономить. Выгода появляется только тогда, когда скидка при покупке превышает стоимость ремонта и сопутствующих расходов. Если же бюджет ограничен, а заселиться нужно быстро, готовая квартира с исправными коммуникациями и нейтральной отделкой может оказаться более практичным вариантом.