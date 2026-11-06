Компания из Подмосковья разработала протезные стопы для самого высокого жителя Бразилии. Их длина составляет 38 сантиметров, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализовала компания «МЕТИЗ», которая занимается производством комплектующих для протезов. На создание протезов ушло 5 недель — это короткий срок для индивидуального проекта такой технической сложности.

Самый высокий житель Бразилии — Нинао. Его рост 237 сантиметров, а вес — около 185 килограммов. Ноги он потерял в результате осложнений на фоне сахарного диабета. Длина изготовленных стоп соответствует 60-му размеру обуви.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.