«Миннесота» может выменять Малкина, если он согласится перейти

Инсайдер Дрегер: нападающий Малкин интересен «Миннесоте»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Питтсбург Пингвинз»]

Российский центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин интересен клубу «Миннесота Уайлд», сообщил инсайдер НХЛ Даррен Дрегер. Он отметил, что генменеджер «Дикарей» может начать переговоры с «Пингвинами», если сам игрок выразит желание сменить клуб.

«Миннесота» остро нуждается в центрфорварде в топ-6, и Малкин мог бы стать достойным усилением перед плей-офф. Россиянин провел всю карьеру в «Питтсбурге», но «Пинвинз» рискуют не попасть в плей-офф (на данный момент 15-е место на Востоке), тогда как «Миннесота» входит в число претендентов на Кубок Стэнли (лидер Западной конференции).

В составе «Миннесоты» сейчас выступают четверо россиян — форварды Кирилл Капризов, Данила Юров, Максим Шабанов и Яков Тренин.

40-летний Малкин перед началом сезона подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой $5,5 млн. Еще $3,5 млн он может заработать в виде бонусов. В 13 матчах сезона россиянин набрал 11 (6+5) очков.

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