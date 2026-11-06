Мишина и Галлямов — первые после короткой программы на Гран-при в Китае: опередили принципиальных соперников

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при в Китае

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов захватили лидерство после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне.

Россияне выполнили свою программу без ошибок и получили 74,69 балла. Их главные соперники серебряные призеры Олимпиады, чемпионы Европы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии, напротив, несколько раз грубо ошиблись: в частности, Лука не поймал партнершу. В итоге титулованные фигуристы получили лишь 67,06 балла — у россиян существенная фора перед произвольной программой. Третье место занимают Карина Акопова и Никита Рахманин из Армении (66,34).

В этом сезоне Мишина/Галлямов и Метелкина/Берулава уже встречались. На турнире Trialeti Trophy в Батуми грузинская пара победила с преимуществом в 9,5 балла.

Ранее в Шэньчжэне короткие программы представили женщины. Россиянка Александра Трусова (Игнатова) занимает третье место, уступая японке Моне Чиба и Анастасии Губановой из Грузии.

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