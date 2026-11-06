Более 30 образовательных учреждений отремонтируют в Московской области в 2027 году
Капремонт 32 объектов образования проведут в 2027 году в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2027 году капитально отремонтируют 32 образовательных учреждения. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«Предполагаем, что общая сумма финансирования составит 8,9 млрд рублей. Девятнадцать объектов из общего числа планируется отремонтировать с привлечением средств федерального бюджета», - отметил он.
В частности, планируется обновить восемь школ, 15 детских садов, восемь колледжей и один центр дополнительного образования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в спорткомплексе «Звезда» и в «Академии дзюдо» в Звенигороде.