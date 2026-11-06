Прорыв в кардиологии: интенсивное снижение холестерина растворяет бляшки

Интенсивное снижение уровня «плохого» холестерина с помощью комбинации двух препаратов может значительно уменьшать атеросклеротические бляшки в артериях сердца. Об этом сообщает журнал JAMA Cardiology.

В исследовании участвовали 104 пациента из Дании с ишемической болезнью сердца и выраженным сужением коронарных артерий. Ранее никто из них не принимал статины. Участников разделили на две группы. Первая ежедневно получала аторвастатин. Вторая — более интенсивное лечение комбинацией розувастатина и эзетимиба. Состояние сосудов оценивали с помощью компьютерной томографии на протяжении 18 месяцев.

Выяснилось: комбинированная терапия снизила уровень «плохого» холестерина на 65%, тогда как прием одного препарата — на 38%. Общий объем атеросклеротических бляшек уменьшился на 21,1% и 13,6% соответственно. Особенно заметным оказалось сокращение мягких жировых бляшек, которые считаются более опасными из-за риска разрыва. При комбинированном лечении их объем уменьшился на 28,2%, при стандартной терапии — на 20%. Кроме того, уменьшение общего объема бляшек наблюдалось у 90% пациентов, получавших комбинацию, против 75% в группе стандартного лечения.

Авторы считают: интенсивное снижение холестерина способно не только замедлять развитие атеросклероза, но и частично обращать его вспять.

Ранее стало известно, что ученые нашли простой способ предотвратить миллионы смертей от сердца.