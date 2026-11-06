К юбилею Коломны: в Мемориальном парке стартовали работы по благоустройству

В Коломне стартовали работы по обновлению Мемориального парка. Это общественное пространство было открыто более полувека назад, и за все прошедшие десятилетия его облик практически не претерпевал изменений. Теперь территория получит долгожданное обновление.

«На время ремонтных работ специалисты прекратят подачу газа к мемориалу. Как только ремонт завершится, Вечный огонь вновь зажгут на прежнем месте», — рассказала 5 ноября начальник управления градостроительной деятельности администрации городского округа Коломна Елена Сотникова.

Проектировщики поспешили успокоить горожан: постамент, на котором горит Вечный огонь, останется на своем месте и существенно не изменится. Главный объект мемориального комплекса ждет аккуратный ремонт, а также прокладка новых инженерных коммуникаций. Это позволит поддерживать его в достойном состоянии долгие годы.

Перемены затронут и пешеходные зоны — дорожки будут обновлены. Кроме того, в парке запланирована санитарная вырубка деревьев, которую предварительно согласовали с дендрологами. Освободившееся пространство дополнительно озеленят, чтобы сохранить атмосферу уюта и создать комфортные условия для прогулок.

«Мы постарались максимально аккуратно подойти к территории, со стороны жителей было озвучено очень много пожеланий по этому поводу. Видоизменения памятников у нас в проекте нет», — отметила руководитель по проектированию компании-подрядчика Александра Богомолова.

Все работы по благоустройству Мемориального парка планируют завершить к масштабному празднованию 850-летия Коломны, которое состоится в 2027 году. Таким образом, обновленное пространство станет одним из подарков к юбилею древнего города.