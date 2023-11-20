Кардиолог Кондрахин пояснил, есть ли вероятность отравиться дезодорантом-спреем

Подросток в Тверской области умер после того, как надышался содержимым дезодоранта. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, имеется ли вероятность отравления антиперспирантом. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, бытовыми дезодорантами, используемыми людьми каждый день, здоровым людям отравиться нельзя. Однако при наличии у человека бронхиальной астмы вполне может случиться приступ, который закончится летальным исходом.

Врач добавил, что не следует бояться применять дезодорант в закрытой ванной комнате, поскольку там есть вытяжка.

По его словам, дезодоранты производятся так, чтобы они не могли нанести вред здоровью человека.