Кардиолог Кондрахин пояснил, есть ли вероятность отравиться дезодорантом-спреем
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Подросток в Тверской области умер после того, как надышался содержимым дезодоранта. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, имеется ли вероятность отравления антиперспирантом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, бытовыми дезодорантами, используемыми людьми каждый день, здоровым людям отравиться нельзя. Однако при наличии у человека бронхиальной астмы вполне может случиться приступ, который закончится летальным исходом.
Врач добавил, что не следует бояться применять дезодорант в закрытой ванной комнате, поскольку там есть вытяжка.
По его словам, дезодоранты производятся так, чтобы они не могли нанести вред здоровью человека.