Кардиолог Кондрахин заявил, что вейпы могут привести к фиброзу легких

В мире все больше людей курят электронные сигареты, в том числе подростки, девушки, а иногда и представители старшего поколения. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, какие могут быть последствия от курения вейпов. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, первыми о вреде электронных сигарет задумалось фармакологическое общество в Штатах, описав смерть пациента в возрасте 25 лет от фиброза легких, развившегося на фоне курения вейпов.

Медик подчеркнул, что в западных странах раньше, чем в нашей стране, ухудшилось отношение к вейпам, поскольку неизвестно, какое химическое вещество они содержат, во всяком случае, оно точно не проходило сертификацию и клинические исследования.