Кардиолог Конев обозначил смертельную опасность энергетиков

Энергетические напитки являются очень популярными среди подростков. Тем не менее вместе с кратковременной стимуляцией нервной системы они наносят ущерб человеческому организму. Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал об опасностях, связанных с злоупотреблением энергетиков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.