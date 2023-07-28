Кардиолог Конев обозначил смертельную опасность энергетиков
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Энергетические напитки являются очень популярными среди подростков. Тем не менее вместе с кратковременной стимуляцией нервной системы они наносят ущерб человеческому организму. Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал об опасностях, связанных с злоупотреблением энергетиков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, употребление таких напитков приводит к истощению нервной системы.
Медик добавил, что это может также привести к аритмии, потере компенсаторных возможностей организма.