Кардиолог Конев определил наиболее эффективное средство от сердечной боли

По словам врача-кардиолога Юрия Конева, препарат нитроглицерин оказывает наиболее эффективное действие при возникновении боли в сердце. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что при появлении данной проблемы следует обязательно посетить врача, который подберет необходимый лекарственный препарат.

По мнению медика, нитроглицерин применяют для лечения стенокардии и иных состояний, которые связаны с сердечными болями. Лекарство способствует расширению сосудов, тем самым увеличивая кровоток и сокращая боль.