Кардиолог Козлова объяснила вероятность получения инфаркта под кондиционером

По словам врача-кардиолога Ольги Козловой, при высокой температуре воздуха в условиях повышенной влажности прежде всего страдают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с избыточным весом, при наличии артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что при потере жидкости в жаркую погоду из организма выводятся калий и магний, что часто приводит к нарушениям работы сердца.

По мнению медика, из-за потери жидкости также происходит сгущение крови, что увеличивает риск образования тромбов, поэтому людям, принимающим диуретики, в таком случае необходима консультация врача.

Она подчеркнула, что также следует быть осторожным при выходе на улицу из помещения с кондиционером и наоборот, поскольку это чревато появлением спазма сосудов.