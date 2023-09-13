Кардиолог Морзаева прокомментировала вероятность лопания сосудов в глазах от чиха

Кровеносные сосуды в глазах могут «лопнуть» по различным причинам. В реальности это не приносит вреда и проходит само. Врач-кардиолог Юлия Морзаева рассказала, есть ли вероятность того, что сосуды в глазах повредятся от чихания. Об этом сообщает Life.ru .

По ее мнению, они могут лопнуть на фоне травм, высокого давления, кашля или чихания, сильного трения.

Медик добавила, что наиболее частой причиной кровоизлияний является именно напряжение или внезапное повышение артериального давления.