Кардиолог Морзаева прокомментировала вероятность лопания сосудов в глазах от чиха
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Кровеносные сосуды в глазах могут «лопнуть» по различным причинам. В реальности это не приносит вреда и проходит само. Врач-кардиолог Юлия Морзаева рассказала, есть ли вероятность того, что сосуды в глазах повредятся от чихания. Об этом сообщает Life.ru.
По ее мнению, они могут лопнуть на фоне травм, высокого давления, кашля или чихания, сильного трения.
Медик добавила, что наиболее частой причиной кровоизлияний является именно напряжение или внезапное повышение артериального давления.