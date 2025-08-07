Кардиолог опроверг популярный в обществе миф о кофе

Кофеин, который содержится в кофе, стимулирует центральную нервную систему, но вовсе не повышает давление. Такое заявление сделал врач-кардиолог Аурелио Рохас, его точку зрения привела аргентинская газета La Razon.

Очень многие люди считают, что выпив кофе, они могут повысить свое артериальное давление. По словам эксперта, такой эффект не подтверждается медицинскими исследованиями.

«Исследования связывают употребление кофе с более низким риском деменции и снижения когнитивных функций, но не с повышенным артериальным давлением», — указал он.

Рохас подчеркнул, что с помощью кофе можно стимулировать центральную нервную систему, получить мощный прилив энергии, повысить концентрацию внимания, а также снизить умственную усталость. Но для всего этого необходимо не злоупотреблять кофе, пить его нечасто и в умеренных количествах.

Ранее терапевт Кириченко объяснила, что популярные в жару кофе и энергетики на деле оказываются опасными союзниками — они не утоляют жажду, а усиливают обезвоживание организма. По ее словам, кофеин в условиях +30 °С и выше снижает способность тела к охлаждению на 20-25%. Она добавила, что кофеин действует как мочегонное, вынуждая организм терять еще больше жидкости поверх активного потоотделения. Сладкие газировки усугубляют проблему.