Терапевт пояснила опасность употребления газировки в жару

Популярные в жару кофе и энергетики на деле оказываются опасными союзниками — они не утоляют жажду, а усиливают обезвоживание организма. Как поясняет терапевт Алина Кириченко, кофеин в условиях +30 °С и выше снижает способность тела к охлаждению на 20-25%. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что кофеин действует как мочегонное, вынуждая организм терять еще больше жидкости поверх активного потоотделения. Сладкие газировки усугубляют проблему: высокое содержание сахара (5-10 ложек на банку) превращает их в густой сироп, на переработку которого тело вынуждено тратить собственную воду, обостряя чувство жажды. Дополнительные враги в жару — фосфорная кислота и раздражающие слизистую компоненты газировок, создающие избыточную нагрузку на почки.

По мнению медика, регулярное употребление таких напитков в зной не только мешает терморегуляции, но и повышает риск теплового удара, обезвоживания и даже образования камней в почках из-за двойной нагрузки на выделительную систему.

Она категорично советует исключить энергетики и ограничить кофе в сильную жару. Здоровой альтернативой станут вода с лимоном или ягодами, холодный зеленый чай с мятой, несладкий домашний квас, кокосовая вода или матча-латте на растительном молоке. Правильный выбор напитков, подчеркивает Кириченко, — это ключ не только к комфорту, но и к профилактике серьезных проблем со здоровьем в жаркий сезон.

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