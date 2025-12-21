Кардиолог перечислила продукты для сохранения стрессоустойчивости зимой

С наступлением осени с ее дождями, холодом и коротким световым днем у врачей-терапевтов, кардиологов и неврологов традиционно прибавляется пациентов. Жалобы типичны: сонливость, утомляемость, снижение концентрации, головные и неясные боли в груди. О причинах этого состояния и способах поддержать энергию рассказала «Газете.Ru» кардиолог, к.м.н., доцент БГМУ, эксперт SOLGAR Зульфия Рустямова.

Холод, перепады температуры и атмосферного давления создают дискомфорт и заставляют организм работать интенсивнее. Энергия тратится на согрев, что усиливает нагрузку на сердце и мышцы. Скачки давления могут вызывать сосудистый спазм, приводя к головной боли и нестабильному давлению у метеочувствительных людей.

«Короткий световой день также отражается на нашем самочувствии, поскольку влияет на выработку наших гормонов, в первую очередь на мелатонин и серотонин. Серотонин — «гормон радости» — вырабатывается активнее под солнцем. В холодное время года его уровень падает, и мы чувствуем подавленность. Зато мелатонин — «гормон сна» — начинает доминировать», — пояснила врач.

В итоге ресурсы организма истощаются, что проявляется слабостью и апатией. Важно отличать сезонную адаптацию от серьезных заболеваний.

«Обычная сезонная перестройка организма длится около 1-2 недель. Если симптомы сохраняются дольше двух недель, необходимо обязательно обратиться на прием к специалисту», — подчеркнула эксперт.

Для профилактики необходимо в первую очередь устранить возможные дефициты: проверить уровень гемоглобина и витамина D. Далее важно соблюдать режим, высыпаться, гулять и правильно питаться.

«Сбалансированный рацион, богатый витаминами группы B, витамином D, магнием и жирными кислотами, также помогает поддерживать нервную систему в равновесии», — отметила Рустямова.

Рекомендации врача для сохранения энергии:

Дать себе время на адаптацию, снизив нагрузку.

Проверить ключевые показатели крови (гемоглобин, витамины D, B9, B12).

Обогатить рацион белком, витаминами (C, A, E, группы B), магнием и Омега-3. В приоритете — мясо, рыба, злаки, орехи, ягоды, квашеная капуста и кисломолочные продукты.

По необходимости, на основе анализов, добавить витаминно-минеральные комплексы.

«Среди натуральных источников витаминов и минералов для повышения стрессоустойчивости можно назвать квашеную капусту — источник витамина С, К, клетчатки... Еще один супер-продукт для кишечника — кисломолочные продукты (ряженка, кефир)», — резюмировала специалист.

Ранее диетолог Кабанов предупредил о том, что самая вредная конфета для детей в сладком подарке — леденцы.