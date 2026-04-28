Курьеры обокрали вдову погибшего участника СВО на 16 млн рублей

Трагедия семьи, потерявшей кормильца на спецоперации, стала основой для подлого бизнеса телефонных мошенников. В Киселевске двое 18-летних курьеров обогатились на страхе и доверии 51-летней женщины, которая лишилась 16 миллионов рублей — практически всех сбережений. Схема, по которой действовали аферисты, оказалась многоходовой, жестокой и продуманной до мелочей. О ней подробно сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Все началось с обычного телефонного звонка. Неизвестный представился сотрудником военкомата и сообщил вдове погибшего участника СВО, что ее мужу якобы положена награда. Для оформления документа попросили назвать номер СНИЛС. Женщина поверила: она действительно недавно общалась с военкоматом.

Следующий шаг — сообщение о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». А затем в ход пошла классическая, но от того не менее страшная легенда: новые «представители ведомств» заявили, что с ее счетов якобы пытались финансировать террористов. Угроза уголовного дела — и женщина согласилась на условия мошенников: срочно снять деньги и передать их курьерам.

Два транша, два курьера, 16 миллионов

Схема сработала дважды. Сначала вдова передала курьеру 10 миллионов рублей. Через несколько дней, когда паника и страх еще не отпустили, — еще 6 миллионов другим посыльным.

Обычно в таких схемах курьеры — расходный материал. Ими становятся молодые люди, готовые за быстрый процент подчиняться кураторам по телефону. Так случилось и здесь.

Кто забрал деньги

Полиция Кузбасса оперативно установила личности двух 18-летних жителей Юрги. Именно они приехали в Киселевск по заданию неизвестного куратора. Распределение ролей было четким:

Один непосредственно забирал у женщины пакеты с деньгами.

Второй работал «на шухере» — наблюдал за обстановкой, чтобы вовремя предупредить о появлении полиции или посторонних.

За свою «работу» молодые люди получили процент от похищенного. Сумма вознаграждения не раскрывается, но даже доля от 16 миллионов — это десятки тысяч рублей за один выезд.

Уголовное дело и поиск остальных

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (часть, скорее всего, будет квалифицирована как особо крупный размер). Оба фигуранта заключены под стражу. Полиция продолжает искать остальных участников преступной цепи, включая тех, кто забрал вторую часть суммы — 6 миллионов рублей.

Для вдовы погибшего военнослужащего это не просто потеря денег. Это повторное предательство: государственных институтов (под видом которых звонили мошенники), людей (которые забрали деньги) и системы (которая пока не может полностью защитить от таких схем). История в Киселевске — очередное напоминание: никакие звонки «из военкомата», «из полиции» или «из Госуслуг» не требуют немедленного снятия наличных и передачи их незнакомцам. Но для тех, кто сломлен горем или запуган угрозами, этот совет приходит слишком поздно.

