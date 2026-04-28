Рассада капусты не вытянется, если держать ее в холоде: три правила от агронома из Подмосковья

Огородники мечтают о плотных кочанах, но все начинается с рассады, которая часто вытягивается и бледнеет. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев рассказал REGIONS , как превратить капризные ростки в коренастых «богатырей».

Главная проблема капусты на подоконнике — жара и нехватка света. При температуре выше 22 градусов рассада тянется вверх, думая, что оказалась в тени. Чтобы этого избежать, Суровцев советует три правила. Первое: после всходов резко снизить температуру до 12–14 градусов днем и 8–10 ночью. Второе: обеспечить досветку фитолампами минимум 12 часов. Третье: поливать умеренно, только когда земля просохнет на палец. Перелив вызывает пожелтение и черную ножку.

«Самые крепкие сеянцы вырастают на холодном подоконнике с приоткрытой форточкой. Хотите коренастого — держите в спартанских условиях», — подчеркивает агроном.

Желтые листья сигналят о сухом воздухе от батарей, нехватке азота или закисании земли. Опрыскивание и влажное полотенце решают первую проблему. Слабая мочевина (спичечный коробок на ведро воды) через 10 дней после пикировки — вторую. Закисление с запахом тины и почерневшими корнями — это черная ножка, спасти рассаду почти нельзя.

Пикировку Суровцев советует проводить щадящим методом: сначала сеять в маленькие кассеты (по 50 мл), после появления первого настоящего листа переваливать в стаканы 200–300 мл. При перевалке корни не травмируются, капуста не замирает в росте. При прореживании оставлять только самый сильный росток.

Если рассада перерастает за неделю до высадки, прищипывают точку роста или выносят ящики на балкон при температуре не ниже +5. Холод замедляет рост и закаляет. Еще два нюанса: капуста не терпит тесноты листьями, а подкормка золой (столовая ложка на литр воды) за две недели до высадки утолщает стебель.

«Самая частая беда — жалеют рассаду и ставят в тепло. В итоге получают бледные плети. Для капусты мерзнуть полезнее, чем париться», — резюмирует Суровцев. Соблюдая холод, досветку, умеренный полив и правильную пикировку, дачник получит стебли толщиной с карандаш и тугие кочаны.

