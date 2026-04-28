Зловонное место: элитный район российского города превратили в жуткую свалку

Весна в Кемерове преподнесла жителям элитных районов не подарок, а головную боль. На окраине города, по пути в село Сухово, из-под растаявшего снега показались горы мусора. Зловонная находка расположена прямо за новостройками на бульваре Строителей и вплотную примыкает к престижному коттеджному поселку с романтичным названием «Маленькая Италия». На место выехал корреспондент «Онлайн-журнал Сибдепо» и представитель природоохранной прокуратуры.

То, что открылось глазам журналиста и проверяющих, сложно назвать иначе, чем системной проблемой. Заросшее поле, которое еще недавно было заметено снегом, превратилось в полигон. Отходы — строительные, бытовые, неизвестного происхождения — лежат прямо под открытым небом. Запах, по словам очевидцев, соответствующий.

Главная интрига заключается в том, кому именно принадлежит эта свалка. Представитель природоохранной прокуратуры, прибывший на место, сразу обозначил главную сложность: свалка находится ровно на стыке двух территорий — Кемеровского района и Ленинского района города Кемерово. Пока специалисты не определят, чья это земля, вопрос о том, кто должен убирать мусор, повиснет в воздухе. Если свалка на городских землях — отвечает администрация Кемерова, если на районных — ответственность ложится на власти Кемеровского района.

Прокуратура намерена провести настоящее расследование. Работа предстоит кропотливая. Будет направлен запрос в полицию — возможно, у стражей порядка уже есть данные на подозрительных дачников или строителей, которые ранее попадались на незаконной выброске отходов. Кроме того, планируется изучить записи с камер видеонаблюдения, установленных на ближайших магазинах и вдоль дорог. На них могут попасть грузовики, вывозившие мусор на это поле.

Важен и возраст самой свалки. Если отходы свежие, шансы найти нарушителей выше. Если же это старая помойка, копившаяся годами, определить конкретных виновников будет крайне сложно, а концов истории можно просто не найти.

Пока природоохранная прокуратура проводит проверку, жителям «Маленькой Италии» и новостроек на бульваре Строителей остается надеяться на скорое решение.

