«Золотая пятерка» агронома: какие сорта кабачков не подведут в Подмосковье

Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев поделился с REGIONS личной «золотой пятеркой» сортов кабачков, которые стабильно плодоносят в условиях короткого и капризного лета региона. По словам эксперта, выбирать семена нужно не по яркой картинке, а по характеристикам: скорость созревания, устойчивость к прохладе и неприхотливость.

Первым в списке стоит «Цукеша» — идеальный вариант для начинающих. Темные плоды с сочной мякотью растут даже в прохладное лето, один куст дает до 9 кг. Второй — голландский гибрид «Кавили F1», партенокарпик, которому не нужны пчелы. Он начинает плодоносить раньше других и каждые 2–3 дня приносит по 3–4 ровных кабачка. Третий — российский сорт «Скворушка» с кремовой маслянистой мякотью и сладковатой корочкой при жарке. Плодоносит до самых заморозков.

Четвертый — гибрид «Искандер F1». Дорогие семена окупаются урожаем с начала лета до холодов, плоды до 20 см с тонкой кожурой долго хранятся. Пятый — «Нежный зефир» со сладковатой мякотью и легким ореховым привкусом. Устойчив к болезням и перепадам температуры.

Суровцев советует сажать кабачки в Подмосковье в конце мая — начале июня, когда земля прогреется до 12–15 градусов на глубине 10 см, а воздух не будет опускаться ниже 22 градусов неделю. Верная народная примета — полное цветение желтой акации. Семена заглубляют на 4–6 см, между растениями оставляют не менее 70 см. Лунки перед посадкой хорошо проливают, но после не поливают, чтобы не образовывалась корка. Взрослые кабачки поливают раз в 7–10 дней обильнее, чем огурцы. Агроном рекомендует не гнаться за новинками, а выбирать проверенные сорта.

