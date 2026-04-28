Забивший отца до смерти россиянин избежал тюрьмы

Семейная ссора в Кемерове закончилась трупом в квартире и скамьей подсудимых. Но вместо тюремного срока 43-летний мужчина отправится в психиатрический стационар, узнал «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Все произошло в обычной квартире. Мужчина выпил, между ним и его отцом вспыхнула ссора. Причина — личная неприязнь, уточняют в суде. Конфликт стремительно перерос в избиение. Удары сыпались градом. Сначала кулаки и ноги. Затем в ход пошел деревянный костыль. Эксперты подсчитали: не менее 6 ударов пришлось в голову и лицо отца, не менее 10 — по рукам и ногам. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. Скорая помощь уже ничем не могла помочь.

Главный вопрос, который предстояло решить суду: что это было — умышленное убийство, непредумышленное или несчастный случай? Ответ дала комиссия психиатров-экспертов. Оказалось, что в момент преступления мужчина не осознавал характер и опасность своих действий. Причина — психическое расстройство.

Изучив материалы дела, суд согласился с экспертами. Деяние совершено в состоянии невменяемости — это ключевая фраза в приговоре. Уголовной ответственности мужчина не понесет. Но и на свободу его не выпустят. Суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Это не обычная больница, где пациенты свободно гуляют по территории. Это закрытое учреждение с охраной, где лечат тех, кто опасен для общества и для себя самого.

Сколько продлится лечение — не знает никто. Врачи будут наблюдать за состоянием пациента. Когда (и если) психическое расстройство отступит, суд может пересмотреть решение.

