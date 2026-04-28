Стало известно, когда возобновят поиски семьи Усольцевых в красноярской тайге: в лесу еще сугробы по колено

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге еще в конце сентября 2025 года, начнутся не раньше 20 мая. Причина — глубокие сугробы и зимние условия в лесу, пояснил инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Евгений Ногин. Об этом пишет aif.ru.

По словам инспектора, сейчас на месте, где пропали люди, «зима зимой», снег местами по колено. Полностью он сойдет не раньше начала июня, а в некоторых уголках тайги может пролежать и до конца месяца. Ногин полагает, что к 20 мая можно будет начинать работы. В поисках планируют задействовать сотрудников Госохотнадзора и местных охотников.

Напомним: Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход к горе Буратинка в конце сентября 2025 года. С тех пор о них ничего не известно. Следов семьи обнаружить не удалось. В январе 2026 года волонтеры и спасатели уже прочесывали тайгу и даже проверяли надворные постройки, чердаки, подвалы и выгребные ямы на участках местных жителей, но безрезультатно. Родственники не теряют надежды. Местные власти обещают организовать масштабную поисковую операцию, как только позволят погодные условия.

