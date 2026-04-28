Воздушные шары и рыболовные сети против дронов-камикадзе: ветеран из Реутова предложил простой способ защиты тыла

Ветеран войны в Афганистане, житель Реутова Валерий Сайгаков предложил простой и дешевый способ защиты стратегических тыловых объектов от вражеских дронов-камикадзе. Вместо дорогих лазеров и систем РЭБ он использует опыт Великой Отечественной войны: гелиевые шары и рыболовные сети. Об этом пишет REGIONS .

Идея основана на принципе аэростатов заграждения, которые во времена ВОВ не давали немецкой авиации вести прицельное бомбометание. Конструкция Сайгакова — два шара, накачанных гелием, между ними крепится рыболовная сетка, вниз уходят тонкие тросики. Шары ставят на специальные катушки в пределах 1–2 км от тыловых объектов (складов ГСМ, боеприпасов) в лесополосе. В обычном состоянии они прижаты к земле. При сигнале воздушной опасности шары поднимают на высоту 100–150 метров. Запутавшийся в сетке дрон теряет управление и падает.

По словам ветерана, расчет — на внезапность: оператор ВСУ, изучивший маршрут, будет дезориентирован препятствием, которого нет на электронных картах. Изобретение уже заинтересовало военных. Достигнута договоренность о проведении полевых испытаний в одной из частей. Сайгаков подчеркивает, что панацеи нет, но если устройство поймает хотя бы один дрон — это будут спасенные жизни. Также ветеран известен созданием беспилотной гусеничной платформы «Умка» весом 120 кг.

