Кардиолог предупредил о четырех роковых ошибках гипертоников, ведущих к инсульту

Эффективный контроль артериального давления часто сводится на нет из-за типичных ошибок пациентов, которые могут обернуться тяжелыми осложнениями. О четырех самых распространенных и опасных заблуждениях в интервью «Ленте.ру» рассказал кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин. Специалист подчеркнул, что гипертония требует пожизненного контроля и терапии, а отклонение от предписаний врача ставит под удар жизнь и здоровье человека.

Первой и одной из самых рискованных ошибок доктор назвал замену рецептурных лекарств на биологически активные добавки (БАДы). БАДы не имеют доказанной эффективности в лечении гипертонии и могут содержать вредные компоненты, вызывающие токсическое поражение печени. Такой «натуральный» подход приводит к прогрессированию болезни и многократно увеличивает риск инсульта, заявил Ефремкин.

Второй опасный шаг — самовольная отмена приема препаратов при временной стабилизации давления. Кардиолог пояснил, что такие резкие скачки травмируют сосуды даже сильнее, чем стабильно высокие показатели. Большинство кризов случаются именно после прекращения терапии. Нормальное давление — это результат работы лекарств, а не признак выздоровления, предупредил врач.

Третья ошибка — попытка резко «сбить» давление во время криза. Слишком быстрое снижение показателей может спровоцировать острое нарушение мозгового кровообращения и привести к инсульту.

Четвертым критическим фактором Ефремкин назвал неправильное измерение давления. Использование манжеты неподходящего размера (маленькая — завышает показания, большая — занижает) может давать погрешность до 20 мм рт. ст., что чревато как ложной диагностикой, так и некорректным лечением.

