Кардиолог раскрыл секреты долголетия

Она рассказала, что нужно делать, чтобы не впасть в панику. Для этого необходимо запомнить три простые вещи.

«Мы не можем изменить других людей – мы можем изменить только себя. Мы не можем изменить этот мир – мы можем менять только себя. Мир вокруг нас и люди вокруг нас – это зеркала», – написала Кореневич в соцсетях.

Постоянное же нахождение в состоянии тревоги может вызвать разные проблемы со здоровьем – начиная лишним весом и заканчивая болезнями сердца.