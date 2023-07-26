Кардиолог Романенко перечислила способы отсрочить развитие гипертонии минимум на десять лет

По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, реакция человеческого организма на повышение артериального давления может быть разной, кто-то даже не замечает гипертонической болезни, пока она не приводит к тяжелым осложнениям. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что, несмотря на то что симптомы высокого давления у всех проявляются по-разному, при ощущении мушек перед глазами, тошноты, головокружения следует его измерить.

По мнению специалиста, отдельные факторы риска артериальной гипертензии можно вылечить, не допуская осложнений.

Она уточнила, что факторами риска развития гипертонической болезни являются избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление поваренной соли или алкоголя, стресс, курение и наследственность. Тем не менее если нормализовать массу тела, заниматься спортом, исключить алкогольные напитки, отказаться от курения, то развитие гипертонии можно отодвинуть минимум на десять лет.

Романенко подчеркнула, что первый звонок развития гипертонии — давление 130 на 80, что является поводом для незамедлительного обращения к врачу.