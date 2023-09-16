Кардиолог Шехян дал оценку мифу о пользе коньяка для нормализации артериального давления

По словам врача-кардиолога Гранта Шехяна, коньяк не является средством стабилизации давления, он расширяет сосуды и снижает давление, которое человек не в силах контролировать. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что коньяк, несмотря на медленное всасывание в отличие от водки, оказывает негативное влияние на работу слизистой желудка.

По мнению медика, регулярное употребление коньяка даже в малых количествах приводит к развитию хронического алкоголизма, поскольку со временем дозы увеличиваются.

Он добавил, что также алкоголь оказывает отрицательное воздействие на печень, поджелудочную железу и почки.