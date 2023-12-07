Кардиолог Старокожева рассказала о времени кардиотренировок для стабилизации давления

Посредством регулярных кардиотренировок можно не только поддерживать здоровье сердца, а также и улучшить функцию легких, нормализовать артериальное давление, снизить вес и предотвратить развитие сахарного диабета. По словам врача-кардиолога Анастасии Старокожевой, при этом не следует перенапрягаться. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что лучше всего заниматься физическими нагрузками средней интенсивности. Так, достаточно 150–300 минут в неделю умеренно интенсивных аэробных нагрузок.

По мнению медика, перед началом кардиотренировок и при переходе на более высокий уровень их сложности следует проконсультироваться с лечащим врачом.