Кардиолог Староверова назвала категории людей, которым противопоказаны крещенские купания

Неделя осталась до старта крещенских купаний, тем не менее далеко не всем можно это делать. Врач-кардиолог Александра Староверова рассказала, кому следует воздержаться от моржевания. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, резкая перемена температуры, возникающая во время погружения в прорубь, может привести к молниеносному спазму всех сосудов организма, который может спровоцировать недостаток кровоснабжения и инфаркт миокарда.

Медик добавила, что крещенские купания противопоказаны людям с гипертонической болезнью II и III стадий, ишемической болезнью сердца с приступами стенокардии, инфарктом миокарда менее полугода в анамнезе, стенозом коронарных артерий свыше 50%, нарушениями ритма и проводимости сердца, миокардитом, пороками сердца.

По ее мнению, также и здоровым людям без подготовки не следует окунаться в ледяную воду.