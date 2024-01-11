Кардиолог Староверова назвала категории людей, которым противопоказаны крещенские купания
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Неделя осталась до старта крещенских купаний, тем не менее далеко не всем можно это делать. Врач-кардиолог Александра Староверова рассказала, кому следует воздержаться от моржевания. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, резкая перемена температуры, возникающая во время погружения в прорубь, может привести к молниеносному спазму всех сосудов организма, который может спровоцировать недостаток кровоснабжения и инфаркт миокарда.
Медик добавила, что крещенские купания противопоказаны людям с гипертонической болезнью II и III стадий, ишемической болезнью сердца с приступами стенокардии, инфарктом миокарда менее полугода в анамнезе, стенозом коронарных артерий свыше 50%, нарушениями ритма и проводимости сердца, миокардитом, пороками сердца.
По ее мнению, также и здоровым людям без подготовки не следует окунаться в ледяную воду.