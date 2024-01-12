Кардиолог Видяскин перечислил виды рыбы, которые разрешено употреблять в пищу людям с кардиозаболеваниями

По словам врача-кардиолога Игоря Видяскина, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует отдать предпочтение жирным сортам рыбы. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что при таких заболеваниях противопоказано употребление соленых продуктов в связи с высоким содержанием натрия.

По мнению медика, употребление один-два раза в неделю рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Он добавил, что в больше всего положительные эффекты проявляются в случае, если рыба заменяет собой продукты, богатые животными жирами.