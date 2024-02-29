Кардиолог Ворслов назвал очевидные симптомы приближающегося инфаркта

Сильная сдавливающая боль и чувство жжения в груди, а также ощущение недостатка воздуха нередко сопровождают приступы стенокардии и проходят спустя 10-20 минут после приема лекарств. По словам врача-кардиолога Леонида Ворслова, при наличии данных симптомов долгое время и отсутствия эффекта от лекарств это может свидетельствовать о предынфарктном состоянии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это прежде всего жжение, давление за грудиной, а также ощущение нехватки воздуха. В отдельных случаях они отдают в лопатку или в руку.

По мнению медика, в отдельных ситуациях это может быть стенокардией, главный признак в данном случае – продолжительность указанных симптомов.

Он подчеркнул, что к предынфарктному состоянию можно отнести приступ стенокардии, продолжающийся дольше 15-20 минут и не исчезающий даже после приема лекарств, и внезапное возникновение болей за грудиной у человека, не знавшего ранее проблем с сердцем.