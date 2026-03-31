Каширяне могут бесплатно пройти флюорографию: график работы мобильного комплекса

Жители городского округа Кашира смогут бесплатно пройти флюорографию и профилактический осмотр в передвижном медицинском комплексе. Обследование органов грудной клетки проведут в четырех деревнях в первой декаде апреля, сообщили в местной администрации.

Флюорография — метод, позволяющий выявить туберкулез, новообразования и другие патологии легких. Особенно пройти обследование рекомендуют тем, кто жалуется на кашель или одышку. Выездной комплекс будет работать ежедневно с 09:00 до 12:00.

График передвижного пункта составлен следующим образом. 1 апреля медики примут пациентов в деревне Яковское на улице Дорожной, дом 3 — здесь дополнительно предусмотрен осмотр узкими специалистами. 2 апреля оборудование разместится в деревне Маслово на улице Садовой, дом 1. 3 апреля мобильный комплекс будет работать в деревне Бурцево на улице Заводской, дом 1. Завершится выездная кампания 6 апреля в деревне Базарово на улице Центральной, дом 55. В трех последних населенных пунктах также проведут комплексные профилактические осмотры.

Программа профосмотра включает опрос, антропометрию, измерение артериального давления, клинический анализ крови, определение уровня холестерина и глюкозы, электрокардиографию (для пациентов определенных возрастных групп) и осмотр терапевта. Все услуги предоставляются бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Дополнительной предварительной записи не требуется.