Каждая четвертая женщина в Подмосковье выбирает партнерские роды

В перинатальных центра и родильных домах Подмосковья будущим мамам доступны все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы. При этом порядка 25 процентов рожениц выбирают партнерские роды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что в такой особенный период жизни и момент родов женщине крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. И что самое важное, что такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно.

Напоминаем, что у нас в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды врачам ГК «Мать и дитя».