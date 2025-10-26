Каждая пятая инфекция мочевыводящих путей связана с мясом

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона провели исследование, посвященное источникам инфекций мочевыводящих путей (ИМП). В нем изучили более 5,7 тыс. образцов бактерий E.coli, полученных как от пациентов с ИМП, так и из розничных магазинов с мясом и птицей в тех же регионах, сообщает Лента.ру со ссылкой на mBio.

Генетический анализ показал, что около 18% случаев инфекции связано с бактериями животного происхождения. Наиболее опасные штаммы встречались в курином и индюшином мясе.

Уязвимыми оказались жители районов с низким доходом: риск заражения у них был на 60% выше, чем у жителей более обеспеченных кварталов. Это связывают с ограниченным доступом к свежим продуктам и различиями в санитарных условиях.

Исследователи подчеркивают необходимость комплексных мер: строгого соблюдения санитарных норм на мясоперерабатывающих предприятиях и снижения социального неравенства в питании.

Ранее сообщалось, что бюрократическая нагрузка на учителей снижает качество обучения.