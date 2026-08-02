В США подтвержден первый случай заражения редким смертельным вирусом Бурбон

В штате Нью-Йорк подтвержден первый случай заражения редким и смертельно опасным вирусом Бурбон, сообщает People. Болезнь выявили у 67-летнего Майкла Ларкина, жителя Лонг-Айленда.

Во время работ во дворе мужчина обнаружил на ноге двух клещей Lone Star. Вскоре у него развились сильные боли и слабость, после чего его госпитализировали.

Вирус Бурбон впервые выявили в 2014 году в округе Бурбон (штат Канзас). С тех пор случаи заражения фиксировали на Среднем Западе, Восточном побережье и юге США. Среди симптомов — лихорадка, усталость, боли в теле, сыпь, тошнота и рвота.

Предполагается, что заражение происходит через укусы клещей. Вакцин и лекарств от вируса пока не существует, а диагностика затруднена.

Клещ Lone Star (Amblyomma americanum) — это североамериканский иксодовый клещ. Свое название он получил из-за характерного серебристо-белого пятна в виде звездочки на спине самки.

Ранее ученые оценили реальную опасность клещей в Ленинградской области.