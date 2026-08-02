Западные страны препятствуют завершению боевых действий на Украине из-за финансовых рисков, заявил в эфире YouTube-канала политолог Алекс Крайнер. По его словам, в случае капитуляции Киева иностранные кредиторы лишатся всех средств, выданных в виде займов и облигаций.

Эксперт отметил, что блокада черноморских портов существенно осложнит украинский экспорт и сократит поступление валюты в страну. Это, в свою очередь, подорвет способность Украины обслуживать внешние долговые обязательства. Как следствие, стоимость украинских облигаций, которые находятся у многих западных держателей, может рухнуть.

«И на самом деле это одна из причин продолжения конфликта. Ведь если Украина капитулирует, все займы и облигации, которыми владеют иностранные кредиторы, обесценятся до нуля», — пояснил Крайнер.

Политолог подчеркнул, что для западных кредиторов крайне важно не допустить прекращения огня, так как это приведет к обнулению выданных сотен миллиардов долларов. Он добавил, что сохранение военного положения оставляет Западу надежду на благоприятный исход для Украины или на возможное возвращение США и НАТО к активному участию в конфликте.

«Так что именно финансисты не дают войнам закончиться», — резюмировал эксперт.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США предпримут шаги для возобновления переговоров по Украине.