Можно ли свалить вину на нейросеть в суде — адвокат объяснил, почему это не работает

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в суде не освобождает от ответственности — алгоритм не может дать объяснения, подписать заключение или понести наказание, предупредил в интервью «Газете.Ru» адвокат Алексей Зацепин. Ответственность всегда лежит на человеке, который использует нейросеть.

ИИ может выдать ложную правовую норму, придумать судебное решение или исказить факты. Если такие данные остаются на экране — это техническая ошибка. Но если они попадают в иск, жалобу или управленческое решение, они становятся частью поведения конкретного человека, отметил эксперт.

По его словам, суд будет оценивать не модель ИИ, а пользователя: проверял ли он информацию, осознавал ли последствия ошибки, обладал ли необходимыми профессиональными знаниями и мог ли сверить источник.

Для адвокатов, врачей, журналистов, бухгалтеров и чиновников ссылка на нейросеть не смягчает, а иногда и усиливает оценку их действий, отметил Зацепин. Профессионал не имеет права заменять проверку информации ссылкой на формулировку, даже безупречную.

Юрист подчеркивает: правовая граница проста. Использовать нейросеть можно, но опасно выдавать ее выводы за проверенную истину. А пытаться скрыться за ИИ после совершения ошибки — юридически бесперспективно.

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