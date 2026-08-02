Штрафы за превышение скорости в России упали на 80% из-за дефицита бензина

Дефицит бензина и рост цен на заправках заставили российских водителей пересмотреть свой стиль вождения, сообщает интернет-портал «PRO Астрахань». По данным ГИБДД, в июне количество штрафов за превышение скорости сократилось почти на 80% по сравнению с прошлым годом.

Автомобилисты массово перешли на так называемое эковождение — плавный разгон и поддержание умеренной скорости без резких ускорений и торможений.

Главная причина — экономия топлива. При движении со скоростью 90 км/ч вместо привычных 120–130 км/ч расход бензина снижается на 30-40%. В условиях, когда каждая заправка становится событием, а цены на топливо бьют рекорды, такая экономия становится критичной.

Однако у этого тренда есть и обратная сторона. Время в пути между городами выросло на 20-25%. Водители теряют часы не только на дороге, но и в очередях на автозаправочных станциях (АЗС). Растет нагрузка на общественный транспорт — все больше людей предпочитают автобусы личным автомобилям, чтобы сэкономить на топливе.

Автотуристы также пересматривают свои планы. Дальние поездки уступают место ближним локациям, а привычные маршруты перекраиваются с учетом доступности заправок и цен на бензин.

Топливный кризис меняет не только привычки вождения, но и саму логику передвижения по стране. Водители адаптируются к новой реальности, где скорость уступает место экономии. И, как ни странно, это привело к неожиданному побочному эффекту — дороги стали безопаснее.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов предупредил водителей о рисках, связанных с использованием бензина класса «Евро-3».