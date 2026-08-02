Европа сбрасывает мусор в Турцию: пляжи Антальи оказались усыпаны европейским пластиком
tourprom.ru: побережье Антальи оказалось усыпано пластиковым мусором из Европы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Побережье Средиземного моря в турецкой провинции Анталья оказалось на грани экологической катастрофы, сообщает интернет-портал «Турпром». Пляжи Аланьи, Кемера и Мармариса массово загрязняются пластиковыми отходами, которые завозятся в Турцию из Европы.
После того, как Китай в 2018 году запретил ввоз отходов, Турция стала главным импортером европейского вторсырья. Ежегодно страна принимает более 15 млн тонн пластика и металла из Великобритании, Германии, Нидерландов и Бельгии.
Переработка отходов сосредоточена в портах Аданы и Мерсина, но местные мощности не справляются с таким объемом. В результате отходы попадают в море, а течения разносят мусор вдоль всего южного побережья. Анализ береговых выбросов подтверждает европейское происхождение мусора — на упаковке видны маркировки зарубежных брендов.
Особое беспокойство вызывает социальное неравенство среди отдыхающих. Дорогие пятизвездочные отели первой линии оперативно очищают свои пляжи, нанимая дополнительные бригады. В то же время муниципальные зоны, которыми пользуются туристы из бюджетных отелей и вилл, остаются заваленными мусором.
Турецкий турбизнес требует от властей страны тотального запрета на импорт отходов и экстренной очистки акватории. Существует реальная угроза срыва курортного сезона и долговременного ухудшения репутации региона. Если меры не будут приняты, Анталья может потерять статус одного из главных курортных направлений мира.
Ранее сообщалось, что микропластик проник в основу пищевой цепи Байкала.