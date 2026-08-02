Россиян предупредили о схеме мошенничества с оплатой «страховки» за подбор «спутницы на вечер»

Министерство внутренних дел России предупредило россиян о новой мошеннической схеме. Как передает ТАСС, злоумышленники размещают в интернете объявления об организации досуга и поиске спутницы для вечера. Когда потенциальная жертва заполняет заявку, ее просят внести предоплату. Затем аферисты требуют дополнительно заплатить «страховку» за услуги, уверяя, что это гарантия безопасности. После перевода денег они прекращают общение и исчезают.

В МВД призывают граждан быть бдительными при поиске подобных услуг в интернете. Не стоит переводить деньги на незнакомые счета, особенно если просят внести предоплату или оплатить «страховку».

Мошенники рассчитывают на доверие и желание получить услугу быстро. Любое требование перевести деньги заранее должно настораживать. Если вы столкнулись с подобным предложением, лучше отказаться от сделки и сообщить о мошенниках в полицию.

Ранее сообщалось, что тульская пенсионерка отдала мошенникам ₽1,43 млн за несколько дней.