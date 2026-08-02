Что можно и что нельзя делать 2 августа в Ильин день — народные приметы и церковные правила

В воскресенье, 2 августа, Православная Церковь отмечает память святого пророка Илии — одного из величайших праведников Ветхого Завета, сообщает aif.ru . В народном календаре этот день известен как Ильин день, и он издавна связан с жатвой, грозами, дождями и первым дыханием осени.

Пророк Илия жил в Израильском царстве в IX веке до Рождества Христова. Его имя переводится как «Бог мой — Господь», что точно отражает суть его служения. В те времена израильский народ под влиянием царя Ахава и царицы Иезавели стал поклоняться языческому божеству Ваалу. Илия выступил против этого отступничества и предсказал трехлетнюю засуху — как наказание за отказ от веры в Единого Бога.

Церковный смысл Ильина дня — призыв к обращению от идолов к живому Богу, к покаянию и духовной чистоте. Жизнь Илии напоминает нам, что истинная вера требует решимости и мужества, а молитва праведника может изменить судьбы целого народа.

В этот день верующим советуют посетить воскресную литургию, помолиться пророку Илии о помощи, прочитать 17-ю, 18-ю и 19-ю главы Третьей книги Царств. В память о сарептской вдове подобает помочь нуждающимся — одиноким матерям, вдовам, сиротам, семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Также полезно проверить пожарную безопасность дома: осмотреть печи, проводку и молниеотводы.

Что касается народных традиций, то Ильин день считается границей между летом и осенью. С этого дня крестьяне начинали собирать горох и ждать появления новых грибов. Дождь на Илью воспринимался как знак хорошего урожая, а сильная жара — как предвестие лесных пожаров. По звуку грома пытались определить характер ненастья: глухие раскаты — к тихому дождю, резкие — к ливню.

Особый народный запрет касается купания в открытых водоемах. Считается, что с Ильина дня вода становится холодной, и купание может быть опасным для здоровья.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов напомнил, какому святому молиться об исцелении.