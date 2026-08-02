Hyundai Elantra вернулась в Россию по цене от ₽1,42 млн

На российском рынке снова появились новые седаны Hyundai Elantra седьмого поколения. Автомобили прошли рестайлинг и ввозятся в страну по программе параллельного импорта. Цена топовой версии Top при заказе через Владивосток составляет ₽1 420 000, сообщает интернет-портал «За рулем».

Это выгоднее, чем LADA Vesta 2026 года, которая на механике стоит от ₽1 581 000, а с вариатором — от ₽1 631 000. Таким образом, корейский седан оказывается доступнее по начальному ценнику.

Топовая комплектация Elantra включает бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, кондиционер, мультируль, цифровую приборную панель, тачскрин мультимедиа, камеру заднего вида с парктрониками, датчик света, круиз-контроль, литые диски на 17 дюймов и электронный ручник с функцией AutoHold. За ₽1 450 000 доступен вариант с кожаной оплеткой руля и панорамной крышей.

Однако цены на Hyundai Elantra сильно различаются в зависимости от региона. В Красноярске минимальная цена — от ₽1,6 млн, в Абакане — от ₽1,65 млн, в Новосибирске и Находке — от ₽1,68 млн. В Иркутске и Москве стоимость достигает ₽1 770 000. Всего на рынке представлено около сотни таких машин, часть из них уже в наличии.

Еще выше цены на растаможенные варианты. Например, в Красноярске седан с дополнительными опциями (подогревы, кожаный салон, беспроводная зарядка, люк, круиз-контроль) продают за ₽1 880 000. В Уфе — ₽2 050 000, в Сочи — ₽2 070 000, в Кирове — ₽2,2 млн. В Новокузнецке — ₽2 305 000, в Красноярске — ₽2,35 млн. В Казани и Барнауле цена составляет ₽2,4 млн, в Кемерово — ₽2,46 млн. В Омске и Москве растаможенные Elantra стоят ₽2,5 и ₽2,54 млн соответственно.

Большинство седанов собрано в Китае. Под капотом у них установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 115 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором. Встречаются и экземпляры из Кореи с двигателем Smartstream объемом 1,6 литра и мощностью 128 лошадиных сил, который также сочетается с бесступенчатым вариатором IVT.

Таким образом, на российском рынке предлагаются разные версии Hyundai Elantra по цене и комплектации. Самые доступные варианты завозятся через Владивосток, а растаможенные версии могут быть значительно дороже. Учитывая, что корейский седан оказался дешевле LADA Vesta в начальной комплектации, он может стать привлекательной альтернативой для покупателей, готовых рассмотреть автомобили по параллельному импорту.

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