Почему бесплатный Wi‑Fi в отпуске может стоить вам денег и нервов — предупреждение эксперта

Большинство проблем со связью во время путешествий возникают не из-за технологий, а из-за недостаточной подготовки туристов, заявила в интервью «Известиям» эксперт Анна Кашницкая.

Одна из самых частых ошибок — надежда на бесплатный Wi‑Fi. По словам специалиста, открытые сети в кафе и отелях могут быть небезопасны: мошенники создают поддельные точки доступа для кражи данных.

Кроме того, неконтролируемый роуминг — когда на домашней сим-карте включен мобильный интернет — может привести к огромным счетам. Особенно это актуально для российских туристов, чьи отечественные сервисы могут некорректно работать через местные сети, вынуждая временно включать роуминг, о котором потом легко забыть.

В приграничных зонах существует риск сетевого дрейфа: телефон может автоматически подключиться к оператору соседней страны. Чтобы избежать этого, эксперт советует отключать автоматический выбор сети и вручную выбирать оператора страны пребывания.

При выборе eSIM многие ориентируются только на цену, забывая о качестве покрытия, возможности использования в нескольких странах, сроке действия пакета и ограничениях скорости. Для поездок по нескольким странам это особенно важно.

Кашницкая рекомендует готовить смартфон заранее: скачать офлайн-карты, сохранить билеты и документы, установить переводчики без интернета. Также стоит отключить автоматические обновления и фоновую синхронизацию. Если планируется eSIM, лучше установить ее до вылета. Даже при отсутствии встроенной поддержки eSIM есть решения для ее подключения.

Ранее россиянам раскрыли, как спасти отпуск при форс-мажоре.