Крохотные студии уходят в прошлое: какой метраж стал самым востребованным на российском рынке?

В России меняются предпочтения покупателей жилья. Вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко в интервью ТАСС заявил , что сейчас наибольшим спросом пользуются квартиры площадью 40-50 кв. м. Покупатели все чаще отказываются от крохотных студий и микроквартир в пользу более просторного жилья.

Причина такого выбора — рост жилищной обеспеченности. Сейчас в среднем на одного россиянина приходится 30 «квадратов» жилья. При этом Владимир Путин поставил задачу достичь показателя 33 кв. м. на человека к 2030 году. Люди привыкают к комфорту и не хотят ютиться в маленьких помещениях.

По словам Федорченко, уровень спроса на квартиры площадью 40-50 «квадратов» напрямую связан с доходами семей, размером ипотечных платежей и ценами на квадратные метры. Средняя семья с обычной ипотекой может позволить себе платеж около ₽6 млн Этой суммы как раз хватает на покупку квартиры в 40-50 кв. м.

Эксперт прогнозирует, что с ростом доходов граждан интерес к просторному жилью будет только увеличиваться. Микроквартиры же постепенно теряют популярность — их покупают в основном как первое жилье, для инвестиций или для проживания молодых людей, которые пока не обзавелись семьей.

Ранее сообщалось, что Подмосковье обогнало Москву по числу сделок с вторичным жильем на 19%.