В Саратовской области при атаке беспилотников погибли два человека

В ночь на 2 августа Саратовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате ударов погибли два человека, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Ранее Бусаргин сообщал о повреждениях гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают оперативные службы, которые оценивают масштаб разрушений и устраняют последствия атак.

Параллельно с этим в ночь на 2 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали налет беспилотников, направлявшихся на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести дронов на подлетах к городу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе атаковал маршрутку в Брянской области.