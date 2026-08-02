Психолог назвала главные причины женской измены

За женской изменой почти никогда не стоит импульс — это всегда накопленный внутренний процесс, заявила в интервью «Газете.Ru» психолог Елена Диринько. При этом женщин за измену осуждают чаще, а причины почти не обсуждаются.

Одна из самых частых причин такого исхода, по мнению специалиста, ощущение одиночества вдвоем. Внешне семья может выглядеть благополучной, но внутри исчезает чувство близости, а женщину перестают слышать. Когда она пытается обсуждать свои чувства, в ответ слышит: «Опять ты начинаешь».

«Если появляется человек, который просто слушает и интересуется ею, он становится точкой притяжения. Измена здесь — не про поиск нового партнера, а про попытку вернуть себе ощущение живого контакта», — отметила Диринько.

Длительное чувство «привычности» и незамеченности снижает самооценку женщины, добавила эксперт. Внимание другого мужчины дает ей ощущение собственной значимости, желанности и «живости». Кроме того, накопление поступков, из-за которых женщина теряет уважение к партнеру, приводит к подавлению эмоций, угасанию желания и превращению близости в формальность.

Психолог также отмечает, что тип привязанности влияет на поведение. При тревожном типе женщина болезненно переживает дистанцию и ищет подтверждение своей значимости на стороне. При избегающем — ей легче уходить в параллельные связи, это становится привычным сценарием.

Во многих парах попытки обсудить чувства заканчиваются раздражением или обесцениванием. Женщина перестает говорить не потому, что ей все равно, а потому, что больше не верит, что ее услышат. Измена — это симптом отсутствия живого контакта в отношениях. Когда у женщины есть внутренняя опора и чувство собственной ценности, она не будет тратить себя на двойную жизнь.

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