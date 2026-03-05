Кемеровчанин застрял в Дубае и снял последствия ракетных ударов

Житель Кемерова, оказавшийся в числе тысяч российских туристов, застрявших в Объединённых Арабских Эмиратах, поделился кадрами, снятыми в эпицентре событий. Фото и видео, на которых видны пожар и, по словам автора, последствия ракетных ударов, появились в паблике «Инцидент Россия».

По словам кемеровчанина, пока они с семьёй остаются в гостинице — туроператор продлил проживание на трое суток. Но что будет дальше, никто не знает. Крупнейший перевозчик страны, авиакомпания Emirates, официально приостановила регулярные рейсы до 7 марта, и информация о вывозных бортах остаётся туманной.

«Когда вывозить будут, никто не знает. Здесь каждый день что-то в небе бахает, и самолёты пролетают. Сегодня первый день, когда более-менее спокойно. Если бы ночью не бомбили, то всё нормально было бы, а то аж стены трясутся от взрывов. Пока туроператор платит, дальше не знаю», — рассказал турист.

Его слова подтверждают общую картину хаоса, в котором оказались десятки тысяч россиян: формально их разместили и кормят, но каждый новый день без рейса усиливает тревогу. Ночные взрывы, от которых сотрясаются стены отелей, стали привычным фоном для вынужденного отпуска.